Nathalie VOYANCE

Bonjour



Je suis Nathalie cartomancienne, magnétiseuse et formée aux "Bars" et processus corporels d Accès consciousness.



Jetez un œil sur mon site:Array. voyance13-nathalie.com



Je répond à vos questions en utilisant mes ressentis, mes prémonitions avec l'aide de mes supports : l'oracle du Belline, le tarot persan, l'oracle de la triade, le tarot de Marseille ainsi que le jeu de 32 cartes.



J'ai développé mes dons de voyance et magnétiseuse en cercle fermé depuis de longues années.



Aujourd'hui, je suis suffisamment sure de mes réponses pour me mettre a votre service afin de vous aider à répondre à vos questions,

prendre une décision ou surmonter vos problèmes.



Sans complaisance, avec toute ma sincérité, je ne vous dirai pas forcement ce que vous avez envie d'entendre mais ce que mes supports révèlent. Quoi qu'il en soit, nous restons tous maîtres notre destinée.



La consultation n'est là que pour vous donner des indications sur l’état actuel des choses et les appréhender.



Pour vous aider à prendre des décisions

Pour répondre à vos questions

Pour vous éclairer dans la vie.



Je vous propose une voyance avec questions illimitées par téléphone ou sur Marseille et des séances de Bars, MTVSS, et lifting énergétique faciale.



Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires.





Bonne journée







et n'oubliez pas que c est en désirant profondément les choses qu'elles arrivent !!!





La pensée positive est aussi un moteur



Mes compétences :

Facilitatrice Bars TM d access consciousness.

Soin energetique crânien (Bars)

MTVSS processus corporel qui dégage des douleur et

Lifting faciale énergétique qui détend le visage