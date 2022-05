Nathalie WARASSE

Bonjour, je suis actuelemnt en formation des services administratifs, financiers et comptables des Entreprises au centre CREAFI à TETEGHEM, un stage pratique de comptabilité pour une période de deux semaines est prévu du 18 Juillet au 22 Juillet 2016 et du 1er Août au 05 Août 2016.



Intégrer votre équipe pour la réalisation de ce stage me permettrai de mettre en pratique mes connaissances acquise au cours de ma formation en milieu réel de travail et de conforter mon projet.



Je suis à votre disposition pour un entretien.