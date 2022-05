Nathalie WEIGEL

Après une mission au sein de la SEMAVIP, je poursuis mon parcours au sein d'une autre SEM avec l'envie d'étendre mes connaissances en aménagement, urbanisme.



Ma polyvalence et mon sens de la coordination m'ont permis d'aborder pendant presque 4 ans différentes activités au sein de la Sté CLIMANET, une entreprise d'installation et de maintenance de chauffage-ventilation-climatisation (CVC), spécialisée dans le domaine du luxe (boutiques et bureaux), les data centers.



Pendant 5 ans chez SPX C.T. France, j'ai assisté des ingénieurs, chargés d'affaires pour le suivi de projets et d'affaires de tours de refroidissement d'eau et d'aérocondenseurs (secteur industriel et marché public).



Comme assistante commerciale, j'ai travaillé auparavant aussi bien dans des petites structures que des groupes internationaux, dans différents secteurs d'activités, dont 10 ans dans le secteur de la chimie (CLARIANT - HOECHST).



J'ai toujours travaillé dans un contexte international, avec une utilisation régulière de l'allemand et/ou anglais.



Je suis à l'écoute d'opportunités me permettant d'assurer un rôle de support et d'interface dans le suivi de projets et de chantiers.



Mes compétences :

Architecture

Energie

Environnement

Immobilier

Industrie

Allemand

Anglais