Nathalie WESSE

De retour en France après 2 expériences d'expatriation (Hong Kong et Barcelone) riches d'un point de vue culturel et social, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle dans un environnement dynamique et harmonieux.

Dynamique, Entrepreneuse, sociale, je suis quelqu'un qui s'adapte très vite aux nouvelles situations. D'un tempérament optimiste et curieux, je suis à la fois à l'aise et efficace dans les métiers demandant des compétences de négociation, que dans l'organisation d'événementiel.

Mon moteur : l'Humain au coeur des projets.



Mes compétences :

Animation de réunions

Relations sociales

Négociation

Evènementiel et Partenariats

Techniques de vente

Force de proposition

Management commercial

Gestion de projet

Autonomie

Analyser écouter réfléchir agir

Planification de projet

Merchandising

Gestion associative

Analyse des besoins

Développement commercial

Analyse de données

Management des ventes

Travail en équipe

Prise de décision

Organisation d'évènements

Organisation

Gestion événementielle