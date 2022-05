Après avoir obtenu mon diplôme en graphisme, j'ai rejoins un studio de communication. Très vite je me suis installée comme indépendante et quelques années plus tard (1989) je créais ma propre entreprise.



Toute création demande au départ une réflexion. Rien ne peut être "gratuit". Il faut qu'il y ai un fond, une recherche qui aboutira à une conception et à une réalisation.



Très organisée, je m'occupe également de tout le suivi des travaux jusqu'à la livraison.



Mes compétences :

Créative

Organisée