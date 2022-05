Nathalie WOJCENBERG

Depuis 2001, j'ai acquis de l'expérience dans le secrétariat juridique. J'ai travaillé dans différents bureaux d'avocats et dans le milieu notarial.



J'ai acquis de l'aisance pour l'accueil avec la clientèle, la gestion des rendez-vous, l'utilisation d'une centrale téléphonique et donc la gestion des appels téléphoniques. Je dactylographie avec dictaphone fichiers numériques ou cassettes (casque et pédalier). Vitesse de frappe 57 mots/min.



Mon souhait:



Travailler dans un cabinet d''avocats ou dans une étude notariale à TEMPS PARTIEL.



Tâches à effectuer:

- accueil de la clientèle,

- téléphone,

- dactylographie avec dictaphone,

- mise sous pli du courrier,

- prises de rendez-vous,

- classement,

- encodage ...



Aide à l'emploi:



Activa



Permis B





Mes compétences :

Accueil clients

Excel

Outlook

Word

Dactylographie

Accueil téléphonique

Rendez vous clients