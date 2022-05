Vendeuse à ZMC Chine, un des plus grands fabricateurs et exportateurs des produits de santé. Nos produits principaux sont:



-pansements compresses

-bandages

-sparadraps

-gants, bouchons chirurgicaux

-couvre-chaussures, masques

-seringues, perfuseurs, etc.



Pour plus informations, merci à me contacter.