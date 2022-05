Nathalie YORT

SUITE a un licenciement économique j exercais la nuit faisant fonction d aide soignante pendant plusieurs années dans une maison de retraite depuis aprés un travail d orientation professionnelle je me suis positionnée sur le métier secteur petite enfance ayant acquis plusieurs années d experience dans le secteur du soin je souhaite aujourd hui intégrer une formation qui me permettra d obtenir le cap petite enfance et donc une légitimité sur le marché de l emploi le secteur me motive particulierement et suis une personne dynamique ponctuelle et organisée je serai prete a m investir pleinement dans les taches qui me seront confiées ,un entretienvous permettra de mieux apprécier ma motivation , ; restant a votre disposition,je vous prie d agréer, monsieur l expression de mes salutations distinguées