Nathalie YVON

* Finance-comptabilité / Reporting-contrôle de gestion / Juridique / Consolidation *



Accompagner la direction dans la conduite des stratégies de l'entreprise

- Elaborer les budgets annuels

- Pilotage de l'activité commerciale et alerte en cas de dérapage

- Mener à bien les chantiers sociaux et juridiques : annualisation du temps de travail, intéressement, politique de rémunération fixe et variable



Animer les performances économiques de la filiale

- Animer les opérationnels sur les indicateurs clé de l'activité

- Garantir la fiabilité du pilotage mensuel et de la projection annuel



Etre garant des normes et principes comptables

- Respect des principes et normes comptables

- Respect de la législation sociale, fiscale et ERP

































Mes compétences :

Audit

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Reporting

Consolidation

Analyse financière

Comptabilité analytique

SAP Business Information Warehouse

Gestion budgétaire