Nathalie YVOZ

Dotée d'une expérience de terrain très variée me permettant de valider un CAFERUIS, je souhaite poursuivre mon parcours professionnel par des missions d'encadrement d'un service ou d'une petite structure. Mes qualités relationnelles m'ont permis de développer des relations de coopération avec les partenaires sociaux, les institutions et les usagers pour le développement de projets dans l'objectifs d'améliorer la prise en charge d'un public en difficulté ou en perte d'autonomie.



Mes compétences :

Tableau de bord et indicateurs

Méthodologie de projet et conduite managériale

Informatique : Microsoft Word Power point Excel /

Amélioration continue Qualité

Gestion des ressources humaines