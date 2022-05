Nathalie ZAVARELLA

Chez moi, c'est instinctif... Tout ce qui touche la Nature et le Naturel... revient toujours en force. Les multiples postes, les multitudes d'activité ont généré un savoir faire assez complet. Après un passage de 3 ans à la CGPME Rhône riche d'enseignements, d'un Président exemplaire, joyeux, imposant, un vrai père et de chefs d'entreprises volontaires, sympas, actifs, je me suis orientée tout naturellement vers le Bien Etre en tant qu'auto entrepreneur où je porte quelques casquettes et tout pour détoxifier, oxygéner votre corps et gérer votre stress...



Je commercialise des outils, des produits de bien être100 % naturels anglais, allemands, français, italiens... auprès de professionnels de la santé, de la beauté en les accompagnant dans leurs protocoles de soins, en les formant à mes techniques, en leur proposant un suivi personnalisé. Je m'occupe de tout de A à Z : communication, création de mes outils marketing, technique, prospection, prise de rendez-vous, démonstration, animation...Je propose également à des boutiques de produits bio des animations journée Détox avec vente de leurs produits afin de dynamiser les ventes du point de vente. Parallèlement, je propose des Soins "Cure Détox Citadine" avec une carte de soins originale, avant-gardiste, simple, efficace...