Nathaly JAUREGUI

Bonjour,



Je suis une comptable diplômée de Colombie arrivée en France en 2011 pour mon projet personnel et professionnel. Je suis une personne spontanée, enjouée, professionnelle et très motivée.

Actuellement comptable en poste, je suis à la recherche de nouvelles opportunités et propositions d'évolution.



Mes compétences :

Management : Gestion d'une équipe de deux personne

Formation secouriste : Croix-Rouge Colombie - form

Logiciels colombien : Helisa, Sistemas UNO, SIIGO

AIDA transports

ACS trans

Budget

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Organisation du travail