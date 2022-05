Nathaly MARCELLIER - NAVON

Parcours professionnel :



De 1989 a début 2008 :

- responsable clientèle directe Banque Sovac : prospection et vente de produits financiers auprès des particuliers.

- responsable secteur GE Money Bank : vente de crédits immobiliers destinés à une clientèle de particulier. Prospection et fidélisation d'agences immobilières, constructeurs, promoteurs sur un secteur à développer. Mise en place d'outils d'animation auprès des agents immobiliers afin d'optimiser la concrétisation de dossiers de financements.



Depuis 2000, en parallèle de mon activité professionnelle, gestion locative dans un cadre familial, d'un portefeuille de biens immobiliers LMNP et LMP essentiellement.







Depuis mars 2009, création d'une agence de gestion locative et administrations de biens.

Depuis octobre 2007 reprise d'un cursus scolaire en cours du soir : 3° année Cnam "ICH".



Je suis intéressée par l'acquisition de portefeuille clients dans le cadre de mon activité.



Mes compétences :

Création

Gestion locative

ICH

Relocation