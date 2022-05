Nathaly POSTEL

Aime le monde de la communication.



10 ans d'expériences chez DDB au service new business

puis 5 ans dans une petite structure d'agence événementiel en tant que coordinatrice, chef de projet, infographiste

puis 5 ans dans en agence de communication en tant que responsable trafic et acheteuse d'art et TV prod.



Actuellement, responsable trafic création (expérimentée) dans une agence de communication (140 personnes).



Mes compétences :

Création

Marketing

Communication