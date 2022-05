Nathaly VERA

Pendant plus de 20 ans, J'ai pratiqué le dessin et la peinture de manière autodidacte

Affiliée à la Maison Des Artistes, j'ai travaillé à la commande pour des commanditaires souhaitant des reproductions d’après photo où des tableaux pour les bureaux et halls d'entreprise.



Passionnée par l’art sous toutes ses formes,je me suis essayée à différentes techniques et différents supports tels que le crayon, le pastel, l’aquarelle et la terre.

J'ai fait sa première exposition à la mairie du 15 ème arrondissement de Paris en 2000, ce qui m'a permis d’être repérée par la galerie Thuillier située dans le Marais.

En parallèle à ma pratique artistique, j'ai exercé différents métiers durant lesquels j'ai pu développer des qualités managériales et relationnelles en suscitant des envies, faire naître des idées et challenger les équipes.



Je me formerai à l'école d’art « Terre et feu » en septembre 2016 pour être formatrice en ateliers d’arts, et acquérir une double expertise pédagogique et technique.



Tout en continuant de travailler sur ma démarche artistique personnelle dans mon atelier, je dispenserai des cours de style figuratif et d’hyperréalisme aux adultes:



Ateliers municipaux et privés, maisons de retraite, comités d’entreprises…



Profession aux grands plaisirs, la transmission du savoir et du savoir‐faire sont les fondements de ma démarche.



Mes valeurs:



– La bienveillance, l’écoute et le respect de chacun

– L’épanouissement individuel

– L’accompagnement et la transmission

– La valorisation des compétences et de la progression

– Le plaisir, le partage et la convivialité

– L’esprit de groupe

– L’accomplissement dans la libre expression artistique

– Rendre ses élèves autonomes



Mes compétences :

Pédagogie

Management

Arts plastiques

Ecoute

Aisance relationelle

Organisation

Empathie

Communication