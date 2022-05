Nathan ADAM

Bonjour,



oh combien il est difficile de faire une présentation de soi-même.

Je vais essayer d'être le plus succint possible et commencer par une citation d'un de mes auteurs préférés :



"Le premier des devoirs, sans doute, est d'être juste ;

Et le premier des biens est la paix de nos coeurs." [Voltaire]



Cela résume en partie la conception dont je me fais de toute relation qu'elle soit professionnelle ou tout autre.



Je l'ai confortée au cours de mes nombreux voyages où j'ai pu cotoyer des gens de continents différents, de culturelles différentes. ON a tout à apprendre du partage de soi, du partage des autres et du partage des idées. La communication est importante pour développer l'échange qu'elle soit d'idées ou de relations economiques et commerciales.



Car ce qui fait la force d'une entreprise ce sont ses hommes, leurs idées et les relations qu'ils développent bien avant l'aspect financier qui n'est que le ciment à l'édifice.



Cette approche du monde de l'entreprise et des relations économiques internationales, je l'ai acquise au cours de mes expériences personnelles et professionnelles.



J'ai toujours soif d'apprendre, j'ai faim de partager et l'envie de construire et de grandir ensemble.



VOILA C TOUT; A VOUS DE CONTINUER



A BIENTOT DANS MES CONTACTS



Mes compétences :

COMMERCE

Economie

Économie internationale

Energie

Énergie renouvelable

Marchés financiers