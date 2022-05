Nathan ALIMI

Actuellement en dernière année du Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG), je recherche un emploi.



Ayant le goût des chiffres, je sollicite votre haute bienveillance afin de me permettre d’intégrer votre structure.



Collaborer dans un de vos services me donnerait la possibilité de mettre en pratique les connaissances apprises en m’offrant une approche concrète de la vie professionnelle ; en effet, je souhaite me confronter à la réalité du monde du travail dans lequel évolue votre Société, qui me semble être en complète adéquation avec mes objectifs professionnels.



Les connaissances acquises durant ma formation, ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles, ma motivation, mon sérieux et mon dynamisme me permettront de m’intégrer et d’être autonome rapidement.



En espérant que ma candidature retienne toute votre attention, je me tiens à votre disposition afin de vous exposer de vive voix l’ensemble de mes motivations.