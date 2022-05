Nathan BACHELET

Titulaire d'un BTS Informatique de gestion, option « Administrateur de Réseau » et d’une licence professionnelle « Administration et Sécurité des réseaux », je viens d’achever ma formation au sein de l’IUT de Saint-Malo. Je suis à la recherche d'un premier emploi dans le domaine informatique.



La pratique sur le terrain au cours de plusieurs stages en entreprise, m’a permis de développer ma technicité et mon autonomie. Au cours de ma formation en alternance, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein de l'entreprise ALKANTE à Saint-Malo. J'ai pu donc mettre en pratique les bases théoriques acquises. En tant que technicien Système & Réseaux, diverses missions m'ont été confiées telles que la mise en place de réseaux privés virtuels sécurisés ainsi que le déploiement d'une solution de réplication de données en temps réel.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

GNU/Linux

PfSense

VPN

Centreon et Nagios

MySQL

SGBD

SQL