Actuellement en report de candidature, je souhaite intégrer une structure en apprentissage dans le secteur du marketing, dans le cadre des études au sein de Sup de Co Montpellier.



Empathique, curieux, altruiste et ayant une bonne capacité d'adaptation j'attends de l'entreprise qu'elle puisse m'apporter une culture professionnelle et puisse me former à mon futur métier.