Nathan BENUFFE

A la recherche d'un stage en marketing digital, community management ou gestion de projet web. Jeune étudiant dynamique et volontaire, je cherche à faire du web mon domaine de prédilection au niveau du marketing digital. De nature curieux, je possède des centres d'intérêts variés (musique, philosophie, Basketball, astronomie, cinéma) et cherche sans cesse à enrichir ma culture général. Originaire de Bretagne, je suis à Toulouse pour les études en 3ème année conduite de projet web à l'école digital campus (groupe Studialys).



Mes compétences :

Webmarketing

Communication

Pack Office

Photoshop

Illustrator

Indesign

After effect

Wordpress

Joomla

Html5

Css3