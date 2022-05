Nathan BERNARD

Après 9 ans, en mécanique, chez les compagnons du devoir du Tour de France, je me suis spécialisé dans l'hydraulique et la conception de machine spéciale. De 2005 à 2013, j'ai géré la société DEFRANCE C2MH, qui est concessionnaire Bucher Vaslin et fabrique matériel viticole et vinicole et depuis 2013, je gère la société BERNARDONI P2MH à Beaumes de Venise qui est distributrice exclusive sur la France des charrue interceps AGUILAR

Mes compétences :

Conception mécanique

Hydraulique

Viticulture