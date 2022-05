Actuellement en Bachelor marketing et e-commerce, je souhaite continuer mes études dans le secteur banque-finance.

J'ai effectué mon année de L3 en contrat d'alternance au sein de la société Parf'ex en tant qu'assistant commercial.

Cette insertion dans le monde professionnel m'a permis de devenir nettement plus autonome et polyvalent ainsi que d'acquérir des compétences qui sortent du domaine scolaire.



Mes compétences :

Marketing

Microsoft Office

Négociation

Informatique

Réseaux sociaux

Vente