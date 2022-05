Nathan BONVALLET

Suite à un Master 2 Droit et gestion de l'environnement, du développement durable et de l'urbanisme à l'Université de Montpellier 1 et un stage de 6 mois de Mars à Août 2017 comme chargé d'études environnement/énergies renouvelables chez EREA Ingénierie, je suis actuellement salarié dans la même entreprise pour développer des projets de centrales photovoltaïques au sol.



Mes compétences :

Etude d'impact sur l'environnement

Droit de l'environnement

Droit de l'urbanisme

Ingénierie écologique

Economie de l'environnement

Réponse aux appels d'offres

Diagnostic de territoire

Management environnemental

Gestion de projet

Microsoft Office

SIG