Nathan BOSSOUTROT

Professionel et structuré, respectueux et à l'écoute, je mets mon expertise et mes compétences au profit des EHPAD depuis plus de trois ans.



Fort de ces expériences j'occupe la fonction de Directeur Exploitation depuis décembre 2015.



Mon adaptabilité et mes capacités d'analyse m'ont emmenées à effectuer plusieurs missions de coordination.



Mes compétences :

Travail en équipe

Communication

Gestion des conflits

Management

Relationnel

Gestion administrative