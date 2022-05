Nathan Buckel, diplômé en commerce. Après avoir évolué 11 années en grande distribution en tant que responsable épicerie, c'est dans la logistique que je continu désormais ma carrière.



La logistique me convient parfaitement car elle m'apporte constamment de nouveaux défis à relever et les opportunités professionnelles sont nombreuses. C'est un secteur épanouissant et très évolutif: l’idéal pour mettre en avant ses ambitions.



Atouts:

Motivé, très rigoureux, organisé, polyvalent, ayant une aisance relationnelle.



Afin de relever un nouveau défi, je souhaite actuellement me tourner vers un poste de magasinier/livreur . Ce poste me permettrait de mettre à profit mes capacités de gestionnaire avec de surcroît, une proximité avec les clients à laquelle je tiens beaucoup.



Mes compétences :

Commerce

Commercial

Vendeur

Distribution

Organisation

Agencement de magasins

Décoration

Livraisons

Logistique

Gestion des stocks