Nathan CARPENTIER

Animateur de vente Junior dans le secteur de la distribution, je commercialise des e-Liquides au près de professionnels, je m'occupe également du management des responsables de magasin de la société ainsi que des inventaires et du cadre organisationnel. Ce poste évolutif me permet de découvrir les différents aspect d'une entreprise de distribution dont l'aspect humain et décisionnel, ainsi que la négociation auprès de professionnels.



Etre au cœur du développement d'une entreprise dynamique sur un marché émergent m'apporte un regard différent sur l'enjeux des décisions stratégiques ainsi que l'importance du management des salariés.



Mes compétences :

Détermination

Motivation