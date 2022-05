Nathan CHERON

Hello !

Je m'appelle Nathan Chéron, j'ai 25 ans et je viens de terminer ma formation BAC+5 en tant que Manager des Systèmes d'Informations option sécurité en alternance. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans la gestion de projet en informatique et si possible dans un environnement utilisant les méthodologies Agile / Scrum. En tant que profil junior je n'ai pas beaucoup d'expérience mais je suis quelqu'un de motivé et j'ai les connaissances théoriques dans la gestion de projet.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Sales Force

Gestion des priorités

Base de données

Analyse des besoins

Organisation

Gestion de projet

Agile Scrum

Développement web

Communication

Méthode agile

Travail en équipe

Recueil des besoins

Développement logiciel