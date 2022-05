Bonjour je m'appelle Nathan Chestier ,j'ai 25 ans et je suis né a Orléans.

J'exerce le métier de vendeur dans le milieux du sport et plus particulièrement le tennis dans les grandes enseignes spécialisées, je suis technicien cordeur et vendeur depuis 3ans.

Mon poste est basé a Paris dans l'enseigne intersport, magasin qui a ouvert depuis 5 mois.

l'adresse est 150 rue de Rivoli 75001 Paris.