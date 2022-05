Nathan DEBUCQUOIS

Fort d'une formation aux Arts et Métier complétée par un double diplôme en Chine, j'ai su développer mes compétences en ingénierie et en modélisation par éléments finis. Développé par un stage en bureau d'études au sein de Safran Aircraft Engines j'ai pu renforcer mes compétences et ma volonté de continuer en BE.



Mes compétences :

Calcul mécanique

Arduino

Simulation numérique

Python

Catia v5

Ingénierie

Ansys Fluent

Ansys workbench

Aéronautique

Méthode des éléments finis

Aerospace

Mécanique

Modélisation numérique

Catia v6

Ansys