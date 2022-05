Nathan DJOMOU

Bonjour!



Après plus de 09 années d’expériences réussies en Management Commercial, Administration des Ventes et Gestion de la Clientèle, je souhaite désormais utiliser ces expériences ajoutées à mes solides connaissances comptables et financières pour assumer des responsabilités plus accrues d’encadrement dans le Management Général, la Distribution, la Gestion de la chaîne logistique, le Trade Marketing et la Finance



Cordialement,



DDN.



Mes compétences :

Management des équipes de vente

Gestion des crédits

Analyse et prévision des ventes

Gestion des comptes clés et prospection

Analyse de la performance commerciale

Sage Accounting Software

Good experience

Cash Management

Business Analysis

rewards analysis

responsible for the migration

insightful analysis

credit collection supervision

Supply Chain

Sales forecasting

Sales Administration

SALES MANAGEMENT

Reporting skills

Reconciliations

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Invoicing management

Invoicing

Equities

Distribution Performances Analysis

Distribution Analysis

Customers Risks management

Customer service management

Credits analysis

Credit Management

Commercial management

Collection Supervision

Business performance analysis

Business Planning

ACCOUNT MANAGEMENT

World et excel