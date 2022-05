Nathan FOURNIER

Guitariste depuis quelques années, afin de promouvoir le groupe de musique auquel j’appartiens je me suis intéressé aux montages vidéo et à la conception d’images. Cet investissement personnel m’a donné envie d’acquérir des compétences solides en infographie, j’ai donc effectué une formation.



Déterminé à travailler dans le domaine de l’ infographie, je suis aujourd’hui à la recherche d’opportunités me permettant d’évoluer dans ce domaine.