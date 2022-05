Nathan FRANÇOIS

Après une Licence Professionnelle formant aux métiers des bureaux d'études dans les domaines de l'AEP et de l'assainissement, j'ai intégré la Lyonnaise des Eaux (Suez) en tant que stagiaire et intérimaire sur 3 missions principales qui m'ont permis de développer mes compétences dans le génie civil, l'exploitation et la cartographie.



Après 3 années d'intérim chez eux, j'ai fini par intégrer le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Parentis-en-Born (40), pour lequel je travail en tant que Technicien de Projets / Etudes depuis avril 2015.



