Nathan GEFFROY

Étudiant en spécialité systèmes embarqués à l'ISEP, je souhaite me spécialiser dans les domaines software et hardware de la micro-électronique.



Mes compétences Hardware :

► Prototypage

► Sélection de capteurs adaptés au besoin

► Design PCB : Miniaturisation des capteurs et des circuits afin d’améliorer les performances et la consommation en énergie

► Conception de circuits imprimés

► Soudure CMS



Mes compétences Software :

► C/C++

► Environnement UNIX : test et debug

► Python

► Assembleur

► Verilog

Les challenges techniques et la technologie de pointe sont mes principales motivations.



