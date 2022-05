Nathan GRAIGON

Fort d’une formation juridique solide, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec les documents d’urbanisme en faisant mon apprentissage à la DDT61.

J’ai ainsi pu observer le rôle de l’État dans l’élaboration et le suivi des PLUi et des SCoT.

De plus, ayant eu l’opportunité d’être associé au Club PLUi de Normandie, j’ai eu l’occasion d’être confronté aux difficultés rencontrées par les EPCI dans l’élaboration de leurs PLUi.



Mes compétences :

Microsoft Office

Cartographie SIG

Environnement

Droit public

Planification

Transition énergétique

Transport

Aménagement du territoire

Veille juridique

Urbanisme