Nathan HALADUDA

Etant passé par une filière professionnelle, j'ai très vite été confronté au monde du travail au travers de nombreux stages. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences accrues dans le domaine canin mais aussi de renforcer mes connaissances de management et de gestion entrepreneuriale.



Des compétences que j'ai à cœur de mettre à l'épreuve et au service d'une entreprise transportant des valeurs qui me correspondent.



De nature curieuse, j'ai hâte de découvrir la vie professionnelle.



Mes compétences :

Elaborer une facture

Dresser un chien

Réaliser un bulletin de paie

Gérer un élevage canin