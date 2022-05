Nathan HAUGUEL

Jeune diplômé Chef de projet en Informatique et Robotique à Imerir Perpignan. Je suis passionné par les nouvelles technologies. Ce que j'aime le plus dans ma formation sont la gestion de projet et la réalisation d'outil d'aide à la décision.



Mes compétences :

Gestion de projet

Réalisation d'outil d'aide à la décision

Robotique

Gestion budgétaire

Développement informatique

Gestion de la qualité

C Programming Language

Visual Basic

VHDL

SQL

Personal Home Page

OpenGL

Microsoft C-SHARP

JavaScript

Java

HTML

C++

Objective-C