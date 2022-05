Nathan KARRAOUI

Je suis actuellement alternant en licence professionnelle de base de données à Tétras.



La science, la technologie ainsi que l'informatique, ont toujours été des centres d’intérêts pour moi.



L'informatique est aujourd'hui un élément qui va jouer sur la compétitivité de tous les secteurs économiques et cela me pousse à persévérer dans ce domaine.



L'informatique est un domaine très large. Je pense avoir trouvé la branche qui me correspond le mieux et dans laquelle je voudrai travailler plus tard : les bases de données, et plus précisément, les bases de données décisionnelles.

Durant ma deuxième année de DUT, j'ai pu découvrir ce domaine et je souhaiterai approfondir mes connaissances dans le monde du décisionnel.



La musique, est aussi un de mes centres d’intérêts auquel je consacre beaucoup de temps.

Je fais de la musique depuis bientôt 10 ans, et aujourd'hui, je suis membre d'un groupe depuis fin 2014.



Je suis quelqu'un de très motivé et qui peut consacrer beaucoup de temps pour un projet, qu'il soit privé ou professionnel.



Mes compétences :

PostgreSQL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

JavaScript/Jquery

HTML/CSS

PHP

Talend

Microsoft SQL Server

Informatique Décisionnelle BI