Nathan KRIEG

Je suis spécialisé dans le graphisme print (identité visuelle, affiche, édition...) et je travaille quotidiennement avec la Suite Adobe CS5 (Photoshop, InDesign, Illustrator)



Je m'intéresse aussi beaucoup à la typographie (FontLab).



Au niveau du web, je travaille avec les logiciels Dreamweaver et Flash (animation et notions de AS2). Je travaille principalement en html/css et intégration de javascript et animations flash.



Mes compétences :

Communication

Dessinateur

Édition

Graphisme

Identité Visuelle

Illustration

Maquettiste

Signalétique

Typographie

Webdesign