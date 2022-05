Nathan LEDEZ

Le mastère 2 management et développement durable a pour objectif de former des managers qui intègrent les dimensions sociales, environnementales, économiques du développement durable et qui seront directement opérationnels et capables d’intégrer dans leur pratique professionnelle les enjeux du développement durable.

Notre cursus développe ces dimensions avec par exemples ces matières enseignées : les outils de la sociologie, la RSE, le management interculturel, l’alter consommation, l’agenda 21 local, la norme ISO 26000… Les fondements et la réglementation du développement durable, le montage et management de projets, de déontologie, de mise en perspective sont également au programme.



J'ai travaillé dans différentes structures qui ont permis de multiplier les expériences professionnelles:

-parc des félins (animations pour sensibiliser les visiteurs )

- centre hospitalier d'Arras ( Chef de projet pour réaménager le circuit de la collecte des déchets)

- CD2E - création et développement d'éco-entreprise ( conseiller et sensibiliser les entreprises sur l'écologie industrielle et l'économie circulaire).

- Pas de calais habitat (veille réglementaire, travail sur les consommations des ménages)

- ISA Lille (Etude des potentialités d’utilisation des énergies renouvelables sur le quartier Vauban-Esquermes)



Au cours de ces expériences j'ai pu acquérir: une autonomie, de la créativité et une capacité à travailler en groupe tout en étant attentif aux demandes de chacun.



Mes compétences :

Podcasts

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Magazines

ISO 14001 Standard