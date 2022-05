Nathan LUXARD

Monsieur : LUXARD Nathan, 33 ans nationalité française.

Adresse : 06 Avenue PASTEUR 94230 CACHAN

Tél : 0603821112

Objet : Demande de poste de chauffeur livreur

Madame, Monsieur.

Le poste de chauffeur livreur que vous sollicitez au sein de votre entreprise, correspondant tout à fait à mes compétences et à ce que je recherche, j'ai l'honneur de vous proposer ma candidature.

En possession du permis de conduire de catégorie B depuis le mois d’avril 2010, je connais parfaitement la zone géographique d’Ile de France

Je vis actuellement dans la région Val de Marne à l’adresse indiquée ci-dessus depuis quelques années. Je suis donc en mesure d'établir l'itinéraire le plus adapté pour les livraisons ou les retraits à effectuer chez vos clients, en limitant les déplacements afin d'optimiser mon temps de travail et les frais de carburant. Je peux charger le véhicule qui me sera octroyé en fonction des arrêts établis, et faire remplir par le client le bordereau de livraison du fournisseur. Mon respect, des règles de sécurité routière, des marchandises et des produits, fait que je peux livrer ces derniers en excellent état, et ainsi contribuer à l'excellente image de votre société.

Dynamique, sérieux, disponible et organisé sont des adjectifs qui me qualifient et que je désire mettre à votre service, tout comme mes excellentes relations humaines, afin d'établir un excellent contact avec vos clients.

Espérant une réponse positive de votre part, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame ou Monsieur, mes considérations les plus sincère.

Signature : LUXARD Nathan

Je vous joins mon curriculum