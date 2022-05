Nathan MARTIN

Je suis rigoureux dans mon travail et discipliné. Je suis actuellement une formation en licence de mathématiques à l’université de Bordeaux. Parallèlement à mes études, je réalise des missions de drone et je donne des cours particuliers en batterie et mathématiques à 28 jeunes collégiens, lycéens et adultes. Organisé, comme l'exige le métier de pilote, j'ajouterai le dynamisme, le sérieux et la rigueur : qualités qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence. De plus, je suis fier de mettre en avant mes compétences de travail en équipes qui se sont révélées fortement utiles lors de mes participations à des rallyes aériens en équipe.



Mes compétences :

Polyvalent

Serieux

Travail en équipe

Rigueur

Dynamique

Adaptabilité

Organisation