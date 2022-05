Nathan MONNIER

Avec une expérience tant terrain qu'en recherche sur des thématiques liées aux espèces ou à l'environnement, j'ai pu acquérir expertise technique (prélèvement, échantillonnage, statistiques, etc) et aisance communicationelle (animation atelier, rapports,etc.).

Aujourd'hui à même d'intervenir tant sur l'halieutique que l'océanographie ou encore la biologie et l'écologie marine je suis disponible immédiatement et mobile





Mes compétences :

Biologie

prélèvements

Sondages