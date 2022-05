Nathan MORIN

Actuellement à la recherche d’un poste dans votre domaine en contrat de professionnalisation, c’est tout naturellement que je publie ma candidature en ligne.



En cours d'obtention du Bachelor Responsable Développement Commercial à l'IDRAC Montpellier et admis en BAC+4 Vente et Gestion de Projets, j’ai choisi la voie de l’alternance afin de pouvoir vous proposer mes services tout en conciliant l’apprentissage sur des matières transversales (marketing stratégique et opérationnel, gestion de projet, management, vente, achats, gestion, finance). Au regard de mes expériences antérieures, je pense disposer des pré-requis en vente et marketing opérationnel, pour devenir rapidement autonome et réaliser les objectifs demandés.



Motivé à l’idée d’intégrer une structure dynamique, je souhaite vous démontrer ma volonté d’apprendre, ma rigueur et mes capacités à m’intégrer rapidement autant sur du travail d’équipe que sur des tâches plus autonomes.



Pour ce faire, je vous invite à consulter mon profil pour que vous disposiez de plus de détails concernant mon parcours. Je me tiens également à votre disposition pour un entretien et toute demande d’informations complémentaires.



Dans l’attente, je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à mon profil.



Mes compétences :

Commerce

Négociation

Management

Développement

Vente

Déterminé

Assidue