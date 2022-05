Diplômé d'un Bac S mention TB, je suis actuellement étudiant en Ecole Internationale de Marketing de Luxe.



Egalement auteur de 2 livres parus et publiés, je suis passionné d'héroïc fantasy mais également de sujets plus professionnels tels que la mode, la psychologie, la philosophie, santé et bien-être...



habitué à voyager, découvrir et apprendre, je suis ouvert à toute expérience enrichissante !