Nathan MURHABAZI

Passionné d'informatique depuis mon adolescence, pendant cinq ans d'études universitaires en informatique de gestion, je me suis spécialisé en deuxième licence dans la conception de système d'information.

En terme de réalisation, j'ai mis en place à la fin du premier cycle une application informatique d'approbation des sujets des travaux de fin d'études pour l'Institut Supérieur Pédagogique de Lubumbashi et deuxième cycle (Licence) un système informatique à compteur de prépayement de consommation de l'énergie électrique pour la Société Nationale d'Électricité /Direction Katanga (SNEL).

En dehors de ce centre d'intérêt, j'ai misé mon attention dans la gestion admistrative qui m'a permis d'acquérir rigueur, organisation, autonomie et un grand sens de communication.

Ainsi, de manière chronologique, voici comment se résume mon parcours :

- 2010: Consultant Informatique dans différentes entreprises au Katanga entre autre : Direction Provinciale des Impôts/Dir. Katanga (DPI), CEDINET, ONG Imani Na Ushindi, Maison de Transport Shambo...

- 2012-2014: Professeur d'informatique au Complexe Scolaire Épiphanie 1

- 2015: Directeur des Ressources Humaines à la Société Assistance Service Compagnie avec un nombre de 150 agents sous ma direction.

- 2016 : Chargé de l'Administration et Informatique à la société TransJim.