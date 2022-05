Nathan NGUEND

Madame, Monsieur,



Etant actuellement à la recherche d'une entreprise en lien avec le Bâtiment (conducteur de travaux en alternance), dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, je me permets de vous proposer ma candidature pour devenir stagiaire au sein de votre entreprise.



Je suis actuellement en Terminale STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable) option AC (Architecture et Construction) et Art Appliqué au Lycée Gustave Eiffel de Gagny.



J'ai appris à apprécier l'Architecture, à analyser les structures afin de proposer des solutions visant à améliorer l'état général des bâtiments et à aimer travailler en équipe. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le Bâtiment au sein de votre entreprise. Motivation, rigueur, écoute, créativité et travail d'équipe sont les maîtres mots de mon comportement et de mes capacités. Ayant déjà les bases en Art et en Architecture, je pense que ceci est un grand atout (connaissance des logiciels de modélisations 3D et maquettes telle que Revit et AutoCad par exemple).

Intégrer votre École, représente pour moi un réel enjeu d'avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s'exprimer pleinement.



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.





Nguend Nathan.



Mes compétences :

Maîtrise des logiciel 3D telle que Revit ou AutoCa

Logiciels 3D

Autocad

Autodesk Revit

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SketchUp