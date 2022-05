Agé de 22 ans, je suis actuellement étudiant en dernière année de master Ingénierie des Systèmes Informatiques Distribués à l’Université du Littoral-Côte-d’Opale à Calais. Pour finaliser mes études et ma maîtrise en informatique, je cherche un stage d’une durée de 20 à 22 semaines débutant aux environs de fin mars 2018.



Mes compétences :

PHP 5

LaTeX

jQuery

Android

Python

CSS 3

HTML 5

C++

JavaFX

JavaScript

C

Java EE

Java

SQL

MySQL