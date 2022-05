Nathan PETITDEMANGE

Issu d'une formation scientifique, et dévoré d'une passion pour le domaine artistique depuis mon enfance, je déploie mon expertise sur de nombreux secteurs.

Toujours intéressé, ma culture artistique est vaste, me permettant ainsi de faire usage de mes compétences dans de nombreux champs hétéroclytes : Design, Graphisme, Illustration, Marketing, Commercial,Vente.

Ne me résignant à aucun critère, je suis quelqu'un de motivé par la volonté de bien faire.



Mes compétences :

Animation 2D

Design graphique

Illustration

Clickteam Fusion 2.5

Dessin

Bande dessinée

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign