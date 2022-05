Nathan POTTS

De nationalité australienne, et vivant en France depuis 12 ans, je

vous présente ma candidature à un poste de professeur d’Anglais au

sein de votre établissement.



Entreprenant et motivé par les challenges professionnels, j’ai eu

l’occasion d’enseigner la langue anglaise auprès de publics très

variés : Salariés d’entreprises internationales comme Microsoft,

professionnels de tous types, étudiants, particuliers, ...



J’ai collaboré aussi bien avec des Universités françaises qu’avec des

organismes privés comme Wall Street Institute.



Je sollicite un entretien à votre meilleure convenance afin

d’envisager les conditions d’une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

English and French languages