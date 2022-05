Nathan PRIGENT

Travaillant dans une petite structure mes taches sont aussi diverses que variées.



• Responsable de l’action culturelle et du développement des publics

(médiation culturelle, partenariats (+C.E ainsi qu’associatifs), accompagnement des publics visites de salle)



• Chargée de production

(accueil artiste,programmation)



• Attachée de presse

(relations presse, media, demandes d’accréditation)



• Bien sur, Attachée à l’information et à la communication

(communication, conception & suivi de la diffusion des supports de communication, gestion web et réseaux communautaires)



• Attaché d’administration

(gestion, finances, locations de salle)



• communication Web/Print (Média + Hors Médias) et Chargé de billetterie

(billetterie, abonnements, renseignements concerts, communication web et réseaux sociaux)



Egalement Graphiste et Webmaster (Maj de CMS)





Mes compétences :

Suite adobe

Planning stratégique

Plan de communication

Social media

Infographiste

Webmarketing

Webmaster

Sociologie